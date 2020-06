Beim dritten Diebstahl schnappte Laaer Juwelier den Täter

Am 1. März des Jahres schaute der Tscheche zu den Öffnungszeiten vorbei und ließ sich Hochzeitsringe zeigen. Plötzlich schnappte er sich das Tablett mit den Ringen und eilte davon. Doch in der Tür stand die Mutter eines Mitarbeiters – und die stellte sich in den Weg. „Sie wollte mich festhalten“, erzählt der Angeklagte. Also stieß er sie mit dem Ellbogen weg und lief durch die Stadt. Hinterher der Juwelier.

„Nach rund 200 Metern hab ich ihn geschnappt“, schildert der. Der Geschäftsmann hielt den Dieb so lange fest, bis die Polizei eintraf. Blöd: Der Angeklagte hatte auch einen Ring vom ersten Coup dabei. Urteil: 3,5 Jahre Haft; nicht rechtskräftig.