Bei Unfall wurde Stromleitung gekappt

Ein Verkehrsunfall ließ in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg am Wechsel die Lichter ausgehen. Ein 18-jähriger Alkolenker war mit seinem Fahrzeug an der Ortseinfahrt gegen zwei Strommasten geprallt. Daraufhin wurde es in der Ortschaft für mehrere Stunden stockdunkel. Betroffen von dem Stromausfall war in erster Linie die öffentliche Beleuchtung.

Stefan S. war gegen 0.20 Uhr mit seinem Kombi von Feistritz kommend in Richtung Kirchberg unterwegs. In Folge zu hoher Fahrgeschwindigkeit verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw schoss links über den Fahrbahnrand hinaus und rammte mit großer Wucht die hölzernen Strommasten. Diese knickten wie Streichhölzer und stürzten um.

Eine ramponierte Leitung hing in nur eineinhalb Meter Höhe quer über die L 134. Da diese anfangs noch Strom führte, war für die Einsatzkräfte allerhöchste Vorsicht geboten. Für die Bergungsarbeiten wurde die Leitung vom Netz genommen, der Schaden konnte aber noch in der Nacht behoben werden. Stefan S. wurde verletzt ins Spital eingeliefert, ein Alkotest verlief positiv.