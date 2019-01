Bei Radar abgeblitzt: Zu langsam für ein stationäres Gerät

Doch auch in Pellendorf müssen Autofahrer vorerst nicht befürchten, geblitzt zu werden. Obwohl sich die Gemeinde seit zwei Jahren um ein stationäres Radargerät bemüht, 9151 Fahrzeuge in 24 Stunden gemessen wurden und laut Amtssachverständigen die Geschwindigkeit so hoch ist, dass eine mobile Überwachung nicht ausreicht, wie Wendl meint, heißt es zurück an den Start. Die Messergebnisse der Landesverkehrsabteilung sowie jene der Straßenbauabteilung widersprechen sich nämlich; neue Geschwindigkeitsmessungen sind notwendig.

„Es kann durchaus vorkommen, dass das Ergebnis nicht schlüssig ist. Das ist nichts Ungewöhnliches“, erklärt Bezirkshauptmann Peter Suchanek. Dazu, dass ein Radar trotz geringer Geschwindigkeit beantragt wird meint er: „Oft ist die subjektive Wahrnehmung anders.“