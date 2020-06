Behörde beendete unfassbare Tiertragödie im Marchfeld

Engelhartstetten/ Mistelbach –Wie erst gestern bekannt wurde, beendete die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf am Wochenende in Engelhartstetten eine unfassbare Tiertragödie. In einem von einem älteren Ehepaar aus Wien gemieteten Haus entdeckten Angehörige der BH und der Polizei mehrere tote Haustiere, die im Garten herumlagen. Die zuständige Amtstierärztin ließ zwei Hunde, mehrerer Kaninchen und Meerschweinchen beschlagnahmen.

Teilweise in ihren Käfigen eingeschlossen, waren die Tiere chancenlos der Kälte ausgesetzt, sie konnten somit dem Erfrierungstod nicht entkommen. Zwei kleine Hunde wurden ebenfalls im Garten vorgefunden. Sie wurden in einem kleinen Zwinger an der langen Leine gehalten. Tag und Nacht bei bis zu minus 16 Grad mussten sie ihre kleinen Körper in der nicht gut gedämmten Hundehütte aneinander kuscheln. Aber sie haben überlebt. Auch sechs Kaninchen und zwei Meerschweinchen haben das Martyrium überlebt und wurden ins Tierheim Dechanthof nach Mistelbach gebracht.

Generell ist Anbindehaltung in Österreich verboten. Hasen und Meerschweinchen können in einem gut ausgerüsteten Gehege das ganze Jahr im Freien verbringen. Es ist sogar die artgerechteste Form der Haltung, wenn genügend Platz zur Verfügung steht. Im Winter muss man aber für ein isoliertes Schutzhäuschen sorgen. Leider wurde dieser wichtige Punkt hier nicht eingehalten und hat den Tieren das Leben gekostet. Ob die Tiere im Frühjahr wieder zurück zu ihren Besitzern müssen, ist noch offen.