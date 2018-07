Bauerntag mit Kampfansage Richtung Brüssel und an den Wolf

Der traditionelle Bauerntag, selbstbewusstes Lebenszeichen des nö. Bauernbunds im Rahmen der Wieselburger Messe, fand heuer zur gewohnten verbalen Feuerkraft zurück. Im Vorjahr war die große Festhalle am Messegelände für die Polit-Prominenz eher Zwischenstation, drängte doch die ÖVP-Spitze Richtung Bundesparteitag nach Linz, bei dem Sebastian Kurz zum Parteichef gewählt wurde.

Ganz anders heuer: Die Akteure auf der Bühne nahmen sich Zeit – für die rund 1500 Gäste und für kämpferische Ansagen. Angesichts der landwirtschaftlichen Krisen und Auswirkungen des Klimawandels durch massiven Borkenkäferbefall und enorme Trockenheit beschworen Bauernbundobmann Hermann Schultes und Direktorin Klaudia Tanner das Miteinander: „In Zeiten wie diesen heißt es einmal mehr, zusammenstehen und zusammenhalten für unsere rund 40.000 bäuerlichen Familienbetriebe in Niederösterreich. Wir fordern eine aktive Partnerschaft mit Handel und Konsumenten ein.“ Vor allem die verpflichtende Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel in Großküchen, Mensen und Kantinen ist Schultes ein Anliegen: „Wenn das Essen in Österreich und herkunftsbewusst eingekauft wird, kostet das vielleicht mehr, zeigt aber den Respekt für die Arbeit unserer Bauern“, so Schultes. Applaus auch von Bauernbundpräsident Georg Strasser und Landwirtschaftskammer-Boss Josef Moosbrugger.

Für Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf dürften am Samstag die PS-Zahlen der auf der Messe ausgestellten Traktoren Vorbild gewesen sein. Der gebürtige Wieselburger legte dementsprechend los: „Wir stehen zu 100 Prozent hinter unseren Bauern. Auch wenn jetzt eine Front in Brüssel aufgemacht wurde. Das EU-Budget wächst um 18 Prozent, aber das Agrarbudget soll gekürzt werden. Das kann nicht sein, dagegen kämpfen wir in den nächsten Monaten“, so Pernkopf.