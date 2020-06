Bauernhof stand zum dritten Mal in Flammen

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr musste die Feuerwehr in der Nacht auf Montag zu einem Vierkanter in Neustadtl/ Donau, Bezirk Amstetten, ausrücken. Das Wirtschaftsgebäude des Bauernhofes brannte lichterloh, Kühe und Schweine mussten in Sicherheit gebracht werden. Bei dem Einsatz wurden drei Feuerwehrleute verletzt.

"Als wir eingetroffen sind, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand, die Flammen waren meterhoch", schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Aichinger. Das Feuer dürfte im Heu-Lager ausgebrochen sein. Beim Versuch, das Vieh zu retten, zogen sich zwei Feuerwehrmänner Rauchgasvergiftungen zu – darunter auch der Sohn des Einsatzleiters. Ein weiterer wurde leicht verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte von 14 Feuerwehren mit 155 Mann verhindert werden.