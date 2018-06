Barockfestival St. Pölten: Es dreht sich alles um Liebe

Sie wird seit vielen Jahrhunderten besungen und bedichtet, verflucht und in den Himmel gehoben. Beim Barockfestival in St. Pölten stehen die nächsten drei Wochen im Zeichen von „All about Love“. In sieben Konzerten sollen unterschiedliche Facetten dieses unerschöpflichen Themas beleuchtet werden.

Eröffnet wird mit einer Mischung aus sakraler Musik der Renaissance und viel Improvisation – wie sie in der Liebe eben üblich sei. In der Franziskanerkirche führt das Vokalensemble „Cantar Lontano“ mit dem sardischen Jazzsaxofonisten Gavino Murgia eine Neuinterpretation von „Officium Dinivum“ aus dem Jahr 1994 auf.

„Die musikalischen Grenzen sprengen wir aber mit der Folksängerin Rosemary Standley – sie ist der Rising Star der europäischen Musikszene“, verkündet Intendantin Caroline Berchotteau. Die Franko-Amerikanerin Standley thematisiert in ihrem Programm „Love I Obey“ die Aspekte Gehorsamkeit und Hörigkeit in der Liebe.