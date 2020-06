Barocke Anlage wird weiter attraktiviert

Passend zur Landesausstellung „Brot und Wein“ in Poysdorf und Asparn an der Zaya wird kommendes Jahr in Schloss Hof, Bezirk Gänserndorf, eine permanente Ausstellung zum Thema „ Brotkultur in Europa“ eröffnet. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 2,480.000 Euro. Deshalb hat das Land Niederösterreich gestern die Unterstützung dieses Projekts aus Mitteln der ecoplus-Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.



Etwa 120.000 Gäste können pro Jahr auf Schloss Hof in Engelhartstetten begrüßt werden, weitere 50.000 besuchen den Oster- beziehungsweise den Weih-nachtsmarkt. Zur Attraktivierung dieses Schlosses laufen vor Ort seit dem Jahr 2004 Adaptierungsarbeiten. Mit der Revitalisierung des Bäckenhofs wird jetzt das östlichste Gebäude attraktiviert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dort wird die Permanentausstellung „ Brotkultur in Europa“ zu sehen sein.



„Kulturgüter, wie Stifte, Schlösser und Burgen geben wichtige Impulse für den niederösterreichischen Tourismus. Das stärkt auch den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze: Allein in Schloss Hof arbeiten 50 ganzjährig Beschäftigte und weitere 50 saisonale Mitarbeiter“, stellte Bohuslav fest. Im Rahmen der besagten Attraktivierungsmaßnahmen wurden auf Schloss Hof von der Marchfeldschlösser Revitalisierungs- und Betriebs GmbH. bisher der Meierhof, das Glashaus, der Barockgarten, der Mittermeierhof sowie das Jägerstöckl revitalisiert. Bei der Attraktivierung des Bäckenhofs geht es nun darum, die Effekte der im Jahr 2013 stattfindenden Niederösterreichischen Landesausstellung „Brot und Wein“ nachhaltig zu nutzen. Dafür werden neben der Sanierung des Gebäudes und einer neuen Gartengestaltung unter anderem ein barocker Backofen, Gewürzbeete und ein Keramikatelier errichtet. Auch die Nutzung als Atelier für Künstlerinnen und Künstlern sowie Restauratorinnen und Restauratoren im Sinn von „artists in residence“ ist geplant.