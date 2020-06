Barfuß zu drei Europameistertitel

Mit drei Goldenen kehrte der Wallseer Barfuß-Wasserskifahrer Stefan Wimmer, 21, von den Europameisterschaften in Brielle in den Niederlanden heim. Der Sportstudent zeigte damit zu Beginn der „Barfuß-Saison“ kräftig auf. Gerade rechtzeitig vor dem großen Auftritt daheim im Wassersportzentrum Wallsee. Am dortigen Altarm gehen nämlich am letzten Juli-Wochenende die Österreichischen Meisterschaften und die „International Austrian Championships“ (powered by TECE) über die Bühne.

Trainiert von seinem Vater Georg (selbst vielfacher Staatsmeister bei den Barfuß-Fahrern) und vom aktuellen Weltmeister Keith St. Onge in Florida, pulverisierte Wimmer seine eigenen Wettkampfrekorde in Brielle regelrecht. Im Springen konnte Stefan mit 20,1 Metern seinen EM-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Dazu holte er sich heuer den Titel im Trick-Fahren. Aufgrund der hohen Punktezahl reichte dem Mostviertler im Slalombewerb der vierte Platz um auch in der Gesamtwertung ganz vorne zu stehen.

Schaffte Wimmer im Vorjahr mit der Gesamtpunktzahl von 3720 im Gesamtbewerb die Bronzemedaille, so holte er heuer mit 8000 Punkten souverän den Titel.

Anfang August wird Stefan die heimischen Trainingsstrecken am Wallseer Donaualtarm wieder Richtung Florida verlassen. Dort bereitet er sich dann auf die Weltmeisterschaften ab 26. August in Waco, Texas, vor.