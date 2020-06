Bankräuber zu zehn Jahren verurteilt

Es war eine Serie von Banküberfällen im Vorjahr. Die Bande überfiel zwei Banken in Möllersdorf und Pfaffstätten und scheiterte bei einem Coup in Gainfarn im Bezirk Baden. Wegen der Mithilfe bei diesen Coups sind am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt zwei Bosnier zu jeweils zehn Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. Der Drahtzieher der Überfallserie, ein 61-jähriger Bosnier, war bereits im vergangenen November zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, ein erst 15-jähriger Mittäter bekam 20 Monate, davon zehn bedingt.

Wegen eines Richterwechsels zu Jahresbeginn mussten Teile des Verfahrens wiederholt werden. Die nun verurteilten Mittäter sowie der jugendliche Tunesier, sollen dem bosnischen Drahtzieher bei den Überfällen assistiert und Handlanger-Dienste geleistet haben. So haben sie beispielsweise geholfen, Tatorte ausforschten oder den Fluchtwagen zu lenken. In der gestrigen Verhandlung versuchte der Haupttäter plötzlich seine Komplizen zu entlasten – ohne Erfolg.