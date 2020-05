Bankräuber flüchtete in Frauenkleidern

Eine Flucht kann auch an schlampig lackierten Nägeln und einer schlecht sitzenden Perücke scheitern. Das musste Mittwochabend jener gesuchte 42-jährige Türke schmerzlich erfahren, der am Tag zuvor eine Bankfiliale im Weinviertel überfallen haben soll.



Der mutmaßliche Täter stellte sich von Anfang an nicht sonderlich geschickt an. Vor seinem Überfall auf die Bank erkundete er die Umgebung - gründlich, aber nicht unauffällig. Der Bürgermeister wurde auf den Fremden aufmerksam und fotografierte ihn ( der KURIER berichtete). Nach der Flucht des Mannes mit 20.000 Euro Beute hatte die Polizei damit ein Täterfoto und das Kennzeichen des Fluchtautos.