Bankräuber bedrohte Kunden

Bankangestellte und Kunde mit Waffe bedrohtKorneuburg. Knapp vor 16 Uhr marschierte am Montag ein Unbekannter in die Filiale der „Uni Credit“ am Hauptplatz Korneuburg – in der Hand eine silberfarbene Faustfeuerwaffe. Der Räuber war lediglich mit einer Sonnenbrille maskiert und hatte einen auffälligen Vollbart. „Ob echt oder nicht, können wir derzeit noch nicht sagen“, so ein Polizist.

Im bodenständigen Dialekt fordert er „Hände hoch, Geld, Geld, schnell“, gab einer Angestellten ein Papiersackerl sowie eine Plastiktragetasche und bedrohte abwechselnd die fünf Personen mit der Waffe. Die Anstellte gab Geld in das Papiersackerl, doch der sichtlich nervöse Räuber forderte mit „des is zu wenig“ mehr. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine Alarmfahndung, bei der auch ein Hubschrauber des Innenministeriums eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Die Angestellten und der Kunde erlitten einen Schock.