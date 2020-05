Bald kein Güterverkehr auf der Strecke Mistelbach - Hohenau?

Mistelbach - Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Die ÖBB-Verbindung von Mistelbach nach Hohenau soll demnächst eingestellt werden. Der Wegfall des Güterverkehrs auf dieser Strecke würde einige Unternehmen hart treffen. Beispielsweise die Raiffeisen-Lagerhäuser Mistelbach, Wilfersdorf, Rannersdorf und Dobermannsdorf. Laut Manfred Datler, dem Geschäftsführer des Raiffeisen-Lagerhauses Weinviertel Mitte, und Georg Gruber , dem Filialleiter des Lagerhauses in Wilfersdorf, müsste man Landesprodukte, die man im Jahr 2010 in 1035 Waggons verladen hatte, künftig mit knapp 900 Lkw transportieren: "Wir müssten einen anderen Bahnhof per Lkw anfahren - also die Fracht zwei Mal verladen."

Auch den Deponiebetreiber Zöchling würde die Einstellung der Bahnlinie hart treffen. "Wir sind gerade dabei, eine Verladerampe für unsere Deponie zwischen Mistelbach und Wilfersdorf zu planen, die uns bis zu 600.000 Euro kosten wird, damit wir nicht mehr mit den Lkw durch die Stadt müssen. Fällt das Gleis weg, müssen wir alles per Lkw nach Wilfersdorf bringen", sagt Johannes Zöchling.

Betroffen wäre auch die Bolfraskaserne, die keine Panzer mehr per Bahn transportieren könnte, Zuckerrüben müssten per Lkw abtransportiert werden und auch ein großer Waldbesitzer wäre künftig beim Holztransport rein auf Lkw angewiesen.

Die ÖBB wollen aktuelle Pläne für eine Einstellung der Strecke Mistelbach - Hohenau nicht bestätigen. Laut Unternehmenssprecher Christopher Seif stehe dieser Streckenabschnitt aber "unter laufender Begutachtung".