Bahnunfall: Lokomotive wegen Kopfhörern nicht bemerkt

Kirchberg am Wagram – Laute Musik dürfte Dienstagabend Alexandra M. zum Verhängnis geworden sein. Das Mädchen wurde, wie berichtet, an einem Bahnübergang in ihrem Heimatort Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) von einem Regionalexpress der Franz-Josefs-Bahn angefahren und erlag noch am Unfallort ihren tödlichen Verletzungen.

Die 18-Jährige überquerte mit ihrem Fahrrad die Gleise und hörte dabei mit Kopfhörern Musik. Deshalb dürfte sie den nahen Zug nicht wahrgenommen haben. „Wir haben auf den Gleisen das Headset des Mädchens und ihr zertrümmertes Handy gefunden“, sagt ein Polizeibeamter.

Um alle Details des tragischen Unfalls zu klären, werden noch der Fahrtenschreiber der Lokomotive ausgewertet und insgesamt fünf Zeigen einvernommen: Der Lokführer – er hat mehrere Warnsignale abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet – und ein am Führerstand mitfahrender Kollege haben bereits ausgesagt. In den kommenden Tagen spricht die Polizei auch noch mit drei Insassen eines am Bahnschranken wartenden Autos.