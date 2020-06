Bahnlinie wird für einen Tag reaktiviert

Perchtoldsdorf – Seit 1951 findet auf der Kaltenleutgebner Bahn mit Ausnahme von Sonderzügen kein Personenverkehr mehr statt. Doch der Verein „Pro Kaltenleutgebnerbahn“ setzt sich für die Reaktivierung ein. Am kommenden Sonntag geht der Traum in Erfüllung – wenn auch nur für Sonderfahrten.

Angeboten werden Fahrten von Wien-Meidling über Perchtoldsdorf nach Waldmühle im Stundentakt. Fahrplan und Kartenbestellungen auf der Homepage unter: www.pro-kaltenleutgebnerbahn.at

Der Verein sieht aber auch in einem ständigen Bahnbetrieb Sinn. „In Anbetracht der geplanten Wohnbauten am Gelände der ehemaligen Zementfabrik bei Kaltenleutgeben sollte eine effektive Verkehrslösung gefunden werden“, so der Verein.