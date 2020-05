Bahnhof-Parkdeck nur für ÖBB-Kunden gratis

Die Suche nach Gratis-Dauerparkplätzen in Krems wird bald noch schwieriger: Mit der geplanten Sanierung soll das Bahnhofsparkdeck die lang geplante Schrankenanlage erhalten. So wollen die ÖBB erreichen, das die Stellflächen ausschließlich Bahnkunden vorbehalten bleiben.



Insgesamt 1,4 Millionen Euro kostet die Sanierung des Gebäudes. Dieses ist vor rund 20 Jahren in Kooperation von Stadt und Bahn entstanden. Damals zahlten die ÖBB die Baukosten. Dafür sollte die Stadt allfälligen Sanierungskosten übernehmen. Nun hat die Stadt einen neuen Vertrag ausverhandelt, wonach sie nur für 15 Prozent des Betrages aufkommen muss. Den Großteil zahlen ÖBB und Land.

Die beiden finanzieren auch den Bau der Schrankenanlage, die 197.000 Euro kostet. Dafür verpflichtet sich die Stadt Krems zur Erhaltung der Schrankenanlage.

Über mehrere Jahre versuchten die ÖBB vergeblich, Nichtkunden von dem mehrstöckigen Parkdeck fern zu halten. Flugzettelaktionen und angekündigte Kontrollen hatten wenig gefruchtet. Deshalb entschloss man sich, die Schrankenanlage zu bauen. Ticketinhaber werden am Schalter einen Ausfahrtschip erhalten. Wer den nicht hat, muss zahlen. Bis März 2012 soll die

Anlage fertig sein.



Das ist jetzt auch rechtlich abgesichert. Ursprünglich war vereinbart, dass alle in dem Parkdeck ihr Fahrzeug abstellen dürfen. Dafür hatte die Stadt die Erhaltung des Gebäudes übernommen. Die neue Vereinbarung besagt, dass nur Bahnkunden die Park-and-Ride-Anlage nutzen dürfen.