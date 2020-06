Bäuerin unter schwerem Wassertank eingeklemmt

Notfall – „Sie hatte Riesenglück, dass sie noch lebt“, sagte eine Nachbarin aus Kleinhöflein, die anonym bleiben will, dem KURIER. Der schwere Arbeitsunfall einer 58-jährigen Landwirtin war am Donnerstag in ihrer Heimatortschaft in der Nähe von Retz im Bezirk Hollabrunn Gesprächsthema Nummer eins. Ein schwerer Wassertank war plötzlich umgekippt und auf die Frau gestürzt. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Horn geflogen.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wollte Veronika B. auf einem Feld nahe ihres Heimatdorfes frisch gesetzte Pflanzen gießen und holte dafür mit einer Gießkanne Wasser aus einem 1000 Liter großen Wassertank. Laut Polizei war der Metalltank fest auf einem Einachsanhänger verbunden.