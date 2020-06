Badesee wird für Kurzfestival zu einer opulenten Bühne

St. Pölten – Eine Wunderwelt aus Wasserspielen und Lichteffekten breitet sich nach Badeschluss am Ratzersdorfer Strand in St. Pölten aus. Von heute, Donnerstag, bis Sonntag wird die NÖ Seebühne mit Tanz, leichter Muse und Jugend-Attraktionen bespielt. Die Spezialeffekte liefert Kurt Bergers Firma „cu-ku“, die weltweit spektakuläre Wasserinstallationen vermarktet.

Heute zur Eröffnung um 20 Uhr tanzt das Europaballett St. Pölten, verstärkt von Primaballerina Karina Sarkissova aus Wien und Solotänzer Rainer Krenstetter vom Staatsballett Berlin. Freitag ist ebenfalls um 20 Uhr „OPERetten Gala“ angesagt. Ein Melodienreigen aus den populärsten Opern, gefolgt von Csardasklängen und Pusztaromantik aus „Der Zigeunerbaron“ und „Gräfin Mariza“.

Fetziger geht es Samstagabend bei der „Musical Gala“, einer Zeitreise von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre zu. Eingebunden in eine Multimediashow. Sonntag ist Jugend-und Kindertag . Am Vormittag mit Beat-Box-Workshop, nachmittags tritt die Theatergruppe „Pistatschios“ auf und danach ist Beat-Performance.