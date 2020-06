Badenerin schöpfte Verdacht: Betrüger ging Polizei ins Netz

Kriminalität – Für einen mutmaßlichen deutschen Betrüger klickten am Mittwoch in Baden die Handschellen. Gegen den 62-jährigen Wilfried B. ist bereits ein internationaler Haftbefehl vorgelegen. Er wird verdächtigt, sich mit Betrügereien den eigenen Lebensunterhalt aufgefettet zu haben.

In der Kurstadt war schließlich Endstation. Als er bei einer Unternehmerin Waren im Wert von 53.000 Euro bestellte und keine Anzahlung leistete, schöpfte die Frau Verdacht. Mit detektivischem Spürsinn fand sie heraus, dass ihm bereits der Schlüssel seiner Wohnung wegen hoher Mietrückstände abgenommen worden war. Bei ihren Erhebungen forschten die Badener Stadtpolizisten den Aufenthaltsorts von Wilfried B. aus. Dort wurde er festgenommen, zahlreiche offene Rechnungen stellten die Beamten sicher. Das Landeskriminalamt NÖ ermittelt weiter.

Wegen zweifacher Geldwäsche in einem Wettbüro (Bezirk Baden ) sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Bereits im Jänner und Februar soll er laut Sicherheitsdirektion NÖ die Taten begangen haben, er wurde auch in den Bezirken Gänserndorf, Wiener Neustadt und Mödling in Wettlokalen gesichtet. Zudem soll er versucht haben, einen Spielautomaten aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei Pottendorf  059/133-3311.