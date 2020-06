Vermeintliche Amokdrohung sorgte für Aufregung

Aufregung um eine angebliche Amok-Drohung herrschte am Montag am Bundesgymnasium Frauengasse in Baden. Drei Schüler der Oberstufe hatten am Samstag einen ihrer Mitschüler bei der Polizeiinspektion Baden angezeigt. Ein Facebook-Posting, in dem er sich über eine Note aufregte, interpretierten sie so, dass der Kollege einen Amoklauf vorhaben könnte.

Die Polizei hat den Schüler noch am Samstag vernommen. Der Verdacht erhärtete sich dabei nicht, auch hatte der Schüler in dem Posting offenbar keine konkrete Gewalttat angekündigt, sondern bloß Konsequenzen nach der schlechten Note. Bei der Polizei versicherte er, dass er nicht an einen Amoklauf gedacht hatte und keine Gewaltakte plane. Festgenommen wurde der Bursche nicht.

Seitens der Schule wollte man den Vorfall nicht kommentieren. „Weil aus unserer Sicht nichts war“, so Administrator Thomas Zartl zum KURIER. Vorsichtshalber zeigte die Polizei am Montag Präsenz am Gymnasium. Einige Schüler blieben dem Unterricht fern.