Schwer alkoholisierte Frau verletzte Polizei-Beamten

Für Aufsehen hat am Dienstag ein Polizeieinsatz am Grünen Markt in Baden gesorgt. Die schwer alkoholisierte und Polizei-bekannte Nadja O. (44) hatte randaliert. Dabei wollten Zeugen gesehen haben, dass auf die Frau „eingedroschen“ worden sei.

Dass die Frau geschlagen worden ist, „stimmt in keiner Weise“, reagierte die Stadtpolizei prompt. Nadja O. habe „extrem randaliert, Personen attackiert“ und „sich der Festnahme widersetzt“.

„Sie beschimpfte die Beamten ordinär, spuckte ihnen ins Gesicht und versuchte sie durch Schläge und Tritte zu verletzen. Dabei trat sie dem bereits verletzten Beamten auch noch gegen die Hand, wobei dieser an einem Finger Verletzungen erlitt.“ Nadja O. erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf einen Beamten. Der verletzte Polizist konnte das Spital mittlerweile verlassen.