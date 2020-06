Baby-Schaf aus Zaun gerettet

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) wurden am Montagvormittag zu einer Tierrettung alarmiert. Ein kleines Schaf hatte sich von der Herde entfernt und in einem Maschendrahtzaun verfangen. Aus eigener Kraft konnte sich das Schäfchen nicht mehr befreien. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das kleine Schaf nach kurzer Zeit aus seiner misslichen Lage retten. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde der kleine Ausreißer zu seiner Mutter gebracht.