Frontalkollision: Schwerverletzte aus demolierten Fahrzeugen befreit
Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Berichten der Landespolizeidirektion NÖ und der Freiwilligen Feuerwehr Mautern kurz vor 21 Uhr. Der 51-jährige Pkw-Lenker sowie der 41-jährige Lkw-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen einklemmt.
Nachdem die beiden schwerverletzten Männer aus den demolierten Fahrzeugen befreit und von Mitgliedern des Roten Kreuzes erstversorgt werden konnten, wurden sie zur weiteren Behandlung in die Universitätskliniken St. Pölten sowie Krems transportiert.
Mittels Kran wurden die demolierten Fahrzeuge von der Straße entfernt.
Die beiden Männer aus Krems konnten aus den Fahrzeugen gerettet werden.
Die Bergungsarbeiten dauerten bis spät in die Nacht an.
Die Menschenrettung sowie die anschließenden Bergungs- beziehungsweise Reinigungsarbeiten entlang der Fahrbahn beschäftigten die ausgerückten Feuerwehren Palt und Mautern rund zweieinhalb Stunden. Ab 23.30 Uhr wurde die B33 im Bereich der Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben.
Der Grund für den Unfall war der Polizei vorerst noch nicht bekannt.
Kommentare