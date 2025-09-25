Frontalkollision: Schwerverletzte aus demolierten Fahrzeugen befreit

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Berichten der Landespolizeidirektion NÖ und der Freiwilligen Feuerwehr Mautern kurz vor 21 Uhr. Der 51-jährige Pkw-Lenker sowie der 41-jährige Lkw-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen einklemmt.

Nachdem die beiden schwerverletzten Männer aus den demolierten Fahrzeugen befreit und von Mitgliedern des Roten Kreuzes erstversorgt werden konnten, wurden sie zur weiteren Behandlung in die Universitätskliniken St. Pölten sowie Krems transportiert.