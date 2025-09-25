Furth bei Göttweig

Frontalkollision: Schwerverletzte aus demolierten Fahrzeugen befreit

Mehrere Menschen in Einsatzuniformen stehen nachts auf einer Straße rund um ein desolates Fahrzeug.
Am Mittwochabend prallten ein Pkw und ein Lieferwagen frontal auf der B33 Höhe Fladnitzmündung aufeinander.
25.09.25, 11:17
Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Berichten der Landespolizeidirektion NÖ und der Freiwilligen Feuerwehr Mautern kurz vor 21 Uhr. Der 51-jährige Pkw-Lenker sowie der 41-jährige Lkw-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen einklemmt.

Nachdem die beiden schwerverletzten Männer aus den demolierten Fahrzeugen befreit und von Mitgliedern des Roten Kreuzes erstversorgt werden konnten, wurden sie zur weiteren Behandlung in die Universitätskliniken St. Pölten sowie Krems transportiert.

Mittels Krank wird ein Pkw nach dem frontalen Zusammenstoß auf eine Ladevorrichtung zum Abtransport gehieft. Mehrere Feuerwehrmänner stehen im Dunklen um die Fahrzeuge herum.

Mittels Kran wurden die demolierten Fahrzeuge von der Straße entfernt.

Mehrere Menschen in Feuerwehrkleidung stehen Nachts und einem weißen Zelt neben einem demolierten Auto.

Die beiden Männer aus Krems konnten aus den Fahrzeugen gerettet werden.

Neben der Leitplanke liegen Reste der zerstörten Fahrzeuge, darunter Reifen und Metallteile.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis spät in die Nacht an.

Die Menschenrettung sowie die anschließenden Bergungs- beziehungsweise Reinigungsarbeiten entlang der Fahrbahn beschäftigten die ausgerückten Feuerwehren Palt und Mautern rund zweieinhalb Stunden. Ab 23.30 Uhr wurde die B33 im Bereich der Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben. 

Der Grund für den Unfall war der Polizei vorerst noch nicht bekannt.

