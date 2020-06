Autodieb flüchtete als Geisterfahrer

Als Geisterfahrer und mit einem Höllentempo raste Dienstagfrüh ein 23-jähriger Litauer über die Nordautobahn. „Mehrmals versuchte er die Kollegen von der Straße zu drängen“, teilt die Polizei mit. Bei der Autobahnabfahrt Schrick wurde schließlich mit einem Lastkraftwagen eine Straßensperre errichtet. Daraufhin kehrte der litauische Staatsbürger um und fuhr als Geisterfahrer wieder in Richtung Wien.

Die Polizei verlor den Raser daraufhin aus den Augen. Nach einer einstündigen Irrfahrt durch den Gänserndorfer Bezirk wollte der 23-Jährige in Hohenau über die Grenze in die Slowakei flüchten. Weil der Übergang bereits gesperrt war, kehrte er wieder um und fuhr in den Ort zurück. Dabei übersah er aber einen Kreisverkehr, verriss dabei den Wagen und krachte gegen einen Zaun. Das Fahrzeug hatte er zuvor in der Paul-Ehrlich-Gasse in Wien-Döbling gestohlen. Der Mann ist nun in Haft, bisher aber nicht geständig.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle bei Eibesbrunn, Bezirk Mistelbach, sind die Beamten auf das Fahrzeug aufmerksam geworden.