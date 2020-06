Autobahnpolizei stoppte umtriebige Kfz-Bande

Den richtigen kriminalistischen Riecher bewiesen Polizeibeamte aus St. Pölten am Rastplatz Schwechat-Rannersdorf an der S1. Bereits in der Vorwoche kontrollierten sie dort einen auffälligen Wagen, in dem mehrere neuwertige Kfz-Teile sichergestellt wurden. Die Herkunft konnten die gestoppten rumänischen Staatsbürger (38 und 24 Jahre alt) weder erklären noch mit Rechnungen belegen. „Außerdem haben wir im Fahrzeug zahlreiche Werkzeuge gefunden, die für den Ausbau von Kfz-Interieur geeignet sind“, schildert ein Beamter.

Neben hochwertigen Radio- und Navigationsgeräten, stellten die Kriminalisten auch Lenkräder und komplette Scheinwerfer-Sets sicher. „Ein Navigationsgerät konnten wir schon einem Einbruchsdiebstahl in Deutschland zuordnen“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Die weiteren Gegenstände im Gesamtwert von über 10.000 Euro wurden von den Polizisten bis jetzt noch nicht zugeordnet. Die Verdächtigen befinden sich unterdessen in der Justizanstalt Korneuburg. „Die Ermittlungen zu den Tätern laufen weiter auf Hochtouren“, heißt es aus Polizeikreisen.