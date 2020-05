Auto schoss über Abhang: Baum bremste den Absturz

Bezirk Lilienfeld / Tulln - Ein spektakulärer Verkehrsunfall hielt Dienstagabend die Einsatzkräfte in Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, in Atem. Ein 18-Jähriger war mit seinem Pkw im Bereich Ochsattel unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung in die Tiefe stürzte. Der Lenker und zwei weitere Insassen, beide jeweils 14 Jahre alt, hatten Glück im Unglück. Den das Auto blieb nach ungefähr 20 Meter in einem Baum hängen, somit stürzte der Wagen nicht noch weiter den Abhang hinunter. Zwei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Hohenberg barg das Wrack, die Straße musste dafür kurzfristig gesperrt werden.

In einem Tullner Kreisverkehr kam es Dienstagabend zu einem Zusammenstoß. Ein 44-jähriger Lenker soll sein Auto vor der Einfahrt angehalten haben, eine 29-jährige Radfahrerin prallte dennoch dagegen. Sie stürzte und musste mit den Notarzthubschrauber in Spital St. Pölten geflogen werden.