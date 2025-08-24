Beamte des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt haben am Samstagnachmittag und -abend zwei Autos von Schnellfahrern vorläufig beschlagnahmt. Die Lenker waren in 50er-Zonen mit 131 bzw. 120 km/h unterwegs.

Sie büßten jeweils den Führerschein ein und werden angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.