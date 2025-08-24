Niederösterreich

Niederösterreich: Autos von Schnellfahrern vorläufig beschlagnahmt

Tafel am Straßenrand zeigt eine 50-km/h-Zone an
Die beiden Lenker, 28 und 20 Jahre alt, waren in 50er-Zonen mit 131 bzw. 120 km/h unterwegs.
24.08.25, 10:25
Beamte des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt haben am Samstagnachmittag und -abend zwei Autos von Schnellfahrern vorläufig beschlagnahmt. Die Lenker waren in 50er-Zonen mit 131 bzw. 120 km/h unterwegs.

Sie büßten jeweils den Führerschein ein und werden angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen waren in Wiener Neustadt und Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) von Zivilstreifen festgestellt worden.

Gelenkt wurden die Autos von einem 28- bzw. einem 20-Jährigen.

