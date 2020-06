Ein Moment der Unachtsamkeit sorgte am Montag in Neidling im Bezirk St. Pölten für eine brenzlige Situation. Eine Mutter musste kurz ins Büro, zog dabei aber die Handbremse ihres Pkw nicht richtig an. Das Auto rollte zurück und landete in einem Bach. Die Kinder (ein und fünf Jahre) blieben zum Glück unverletzt. Die Kleinen erlitten aber einen Schock und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.