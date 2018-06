Auto raste in Vorgarten: Sechs Jugendliche verletzt

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in Niederösterreich in der Nacht auf Sonntag wurden insgesamt elf Menschen teils schwer verletzt. Dass niemand gestorben ist, grenzt dabei an ein Wunder.

Kurz nach sechs Uhr Früh war ein 20-jähriger in Richtung Zeillern, Bezirk Amstetten, unterwegs. Der junge Mann besitzt laut Polizei keinen Führerschein, er war zudem alkoholisiert, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit vom sogenannten Strasser-Berg talwärts fuhr. An Bord seines nicht zum Verkehr zugelassenen Honda Civic waren fünf Freunde, drei Burschen und zwei Mädchen im Alter von 21, 18, 22, 25 und 22 Jahren. Bei der Ortseinfahrt kam der junge Mann zuerst links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Thujen-Baum, wie die Polizei rekonstruierte. Daraufhin überschlug sich der Wagen mehrmals, riss eine Laterne und die Gartenmauer eines Einfamilienhauses nieder. Erst im Vorgarten kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Hausbesitzerin sowie Nachbarn wurden durch den lauten Knall geweckt und alarmierten die Einsatzkräfte.

"Als wir eingetroffen sind, war die Rettung schon vor Ort", erinnert sich Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Zeillern, Herbert Harmoser. Das Rote Kreuz war mit einem Großaufgebot an Rettungs- und Notarztwagen angerückt. Auch der ÖAMTC Notarzthubschrauber Christophorus 10 war angefordert worden. Während die vier Insassen, die auf der Rückbank gesessen hatten, selbst durch das zerstörte Heckfenster ins Freie klettern konnten, waren Fahrer und Beifahrer eingeklemmt.