Auto prallte im Bezirk Amstetten gegen Baum: Drei Verletzte

Ein Auto ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) gegen einen Baum geprallt. Der 20-jährige Lenker und die beiden Insassen wurden verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten wurde ins Kepler Universitätsklinikum Linz geflogen. Der Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten, und ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Steyr-Land wurden ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr transportiert.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 4.30 Uhr. Warum der Pkw von der L86 abgekommen war, war vorerst unbekannt.