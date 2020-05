Auto krachte in Zug: Lenker verletzt

Das kleine rote Auto ist total zerstört. Sein Lenker Andreas B., 48 Jahre alt, hatte gestern in der Früh eine unliebsame Begegnung mit einem Zug der Mariazellerbahn im Bezirk St. Pölten. Der Wiener überfuhr in Weinburg Stopptafeln, auch die Andreas-Kreuze und die Warnsignale des Lokführers fruchteten nicht - er krachte in den Triebwagen.

"Er hat seinen zweiten Geburtstag gefeiert", sagt ein Feuerwehrmann. Denn der Zug erwischte den Wagen im Bereich der B-Säule. Andreas B. wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins Spital geflogen. Die Feuerwehren Weinburg und Ober-Grafendorf bargen das Auto. Der Zug wurde nur leicht beschädigt. Den vier Fahrgästen passierte nichts.