Auto krachte in Pannenwagen: Beifahrerin auf der Stelle tot

Westautobahn – Einen Toten und einen Schwerverletzten forderte Donnerstagmittag ein schwerer Unfall auf der Westautobahn zwischen St. Pölten Süd und Loosdorf.

Aufgrund einer Panne musste ein Lastwagen auf dem Pannenstreifen stehen bleiben. Ein Kleinbus einer privaten Werkstatt kam zu Hilfe und parkte sich hinter dem Lkw ein. „Es war alles abgesichert, die Arbeiten beinahe abgeschlossen“, berichtet Christian Bugl von der Feuerwehr Loosdorf. Plötzlich krachte ein Auto mit voller Wucht in den Kleinbus. Für die 62-jährige Beifahrerin des Pkw kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr Mann, der Musiker Erich M., musste mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum St. Pölten geflogen werden. Während der Hubschrauberlandung musste die A 1 komplett gesperrt werden.

Im Spital erfuhr der 67-Jährige, dass seine Frau den Crash nicht überlebt hatte. Unfallursache könnte Sekundenschlaf gewesen sein.