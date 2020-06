Auto fing nach Crash Feuer

Für drei Stunden musste gestern die Donauuferautobahn, A 22, nach einem Auffahrunfall mit fünf Verletzten gesperrt werden. Bei Stockerau, Bezirk Korneuburg, war es in Richtung Hollabrunn zum Crash gekommen.

Ein Fahrzeug geriet nach der Kollision in Vollbrand, ein weiteres hatte sich überschlagen und blieb demoliert auf dem Dach liegen. Die Feuerwehren Korneuburg und Stockerau, deren Mitglieder zum Teil im Hochwassereinsatz standen, rückten zur Menschenrettung und Brandbekämpfung an. Das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber aus Krems waren zur Versorgung der fünf Verletzten eingesetzt. Vier Personen waren direkt vom Unfall betroffen. Die Mutter eines Beteiligten saß in einem nachfolgenden Pkw und erlitt einen Schock, als sie den Wagen des Sohnes brennen sah. Ein Verletzter wurde mit den Notarzthubschrauber ins Spital Krems gebracht. Zwei weitere Beteiligte konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Auf der A 22 bildete sich ein umfangreicher Stau. Positiv: Bei der Anfahrt der Helfer funktionierte die Rettungsgasse klaglos.