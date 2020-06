Ausstellung: Die Donau regieren wieder Dampfschiffe

Ybbs an der Donau – Sie beherrschten einst die Donau, revolutionierten im 20. Jahrhundert das Verkehrswesen. Jetzt ist den alten Dampfschiffen, aber auch der Donauschifffahrt generell, in Ybbs an der Donau eine Jubiläumsausstellung gewidmet. Um sich über diese große Ära informieren zu können, in der die DDSG zur größten Binnenreederei der Welt aufgestiegen ist. Das alles begann vor 175 Jahren, als mit der „ Maria Anna“ das erste Dampfschiff die obere Donau befuhr und damit die vorher herrschenden Transporteure mit ihren von Pferden gezogenen Schiffszügen verdrängte.

Dargestellt wird aber auch der darauf folgende Wechsel zu moderneren Schiffstypen. Aus dem Schlepper wurde der Schubverband und schließlich der Eurokahn.

Auch mit speziellen Veranstaltungen wartet man heuer auf. So kann man etwa am 17. Juni auf dem einzigen noch funktionierenden Dampfschiff, der 100-jährigen „ Schönbrunn“ eine Runde drehen. Am 29. September gibt es für Feinspitze eine abendliche Dinnerfahrt zum Thema „Speisen im Stile der Belle Epoque“.

Info: Jubiläumsausstellung „175 Jahre Dampfschifffahrt“, 16. Juni bis 30. September 2012, Mittwoch 16 bis 20 Uhr, Freitag, Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis 13 Uhr, Eintritt: 3 Euro, Kinder frei, 3370 Ybbs an der Donau, Herrengasse 15

