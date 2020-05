Ausfüllhilfe für das Filmplakat

Gleich vorweg: Wo Sie am 3. März Ihr Kreuz machen, ist ganz allein Ihre Sache. Wichtig ist jedoch, zu wissen, wo Sie es (nicht) machen sollten, damit Ihre Stimme auch als gültig gewertet wird. Der KURIER hilft weiter.

Ganz so einfach ist die Sache in der Wahlzelle nämlich nicht. Das beginnt schon beim Auffalten des Stimmzettels, der – wie schon im Jahr 2008 – Filmplakat-Ausmaße hat. Das Format heißt DIN A2 (42-mal 59,4 Zentimeter). Die Größe hat einen Grund: Die Namen sämtlicher Kandidaten müssen darauf gut lesbar Platz finden. So verlangt es das nö. Persönlichkeitswahlrecht.

Der Wähler kann seinen Stimmzettel grundsätzlich mit bis zu drei Kreuzerln versehen. Erstens besteht die Möglichkeit, eine Partei anzukreuzen (erste Reihe am Stimmzettel). Zusätzlich kann man aus bis zu 35 Landeslisten- und bis zu 15 Wahlkreis-Kandidaten auswählen und in jeder Gruppe eine einzige Vorzugsstimme vergeben.

Wildes Durcheinander-Ankreuzen macht Ihren Stimmzettel übrigens nicht zwangsläufig ungültig. Grundsätzlich gilt nämlich das Prinzip „Name vor Partei“. Das heißt: Wer den Kandidaten einer Partei wählt und zusätzlich eine andere Partei ankreuzt, hat jener Partei seine Stimme gegeben, deren Kandidaten er angekreuzt hat.