Aus für Götzendorfer Spange - Lärmhölle bleibt

Projekte wie die Götzendorfer Spange werden nicht umgesetzt.“ Der Satz von ÖBB-Chef Christian Kern im KURIER-Interview im Februar 2012 wirkte wie ein Schlag für Michael König aus Götzendorf (Bez. Bruck/ Leitha). Durch den Sparkurs fiel nicht nur die bereits vom Land NÖ genehmigte 14-Kilometer lange Bahntrasse zwischen Flughafen und Götzendorf dem Rotstift zum Opfer, sondern auch Lärmschutzmaßnahmen für die Anrainer.

Vor rund einem Jahr kaufte König mit Ehefrau Daniela ein kleines, renovierungsbedürftiges Häuschen im Ortsteil „Am Bahnhof“. Dort wollten sie sich den Traum vom eigenen Haus in Eigenregie realisieren. Direkt neben der Ostbahn. Im Nachhinein betrachtet, eine schlechte Investition. „Wir wurden mit falschen Versprechungen geködert“, klagt König heute. „Damals hat es geheißen, dass mit dem Bau der Spange Lärmschutzwände errichtet werden. Außerdem sollten Lärmschutzfenster von den ÖBB gefördert werden“, so der Selbstständige. Ein Satz, der auch in der UVP zu finden ist. Doch es kam anders.