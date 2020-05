Aufregung um Giftköder-Plakate

Mysteriöse Plakate sorgen in Traiskirchen (Bezirk Baden) bei Tierfreunden für große Sorge und Aufregung. In einer "Nacht- und Nebelaktion" wurden entlang der Schwechatau einige Zettel aufgehängt, die vor Giftködern warnen. Ob es sich dabei nur um einen schlechten Scherz handelt, und wer dahinter steckt, ist noch völlig unbekannt. Die Schwechatau ist eine Naturlandschaft, die nicht nur bei Hundebesitzern für Spaziergänge beliebt ist, sondern auch vielen Wildtieren Zuflucht bietet. Stadtrat Andreas Babler meint deshalb dazu: "Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Immerhin könnte hinter einer solchen Aktion tatsächlich ein Tierhasser stehen." Die Gemeinde wurde von besorgten Bürgern wie Gertraud Mücke vom Siedlerverein und Hundebesitzerin Christine Adam informiert und alarmiert. Nach Rücksprache mit Behörden und der Jägerschaft entschloss sich Babler zu einer Anzeige des Sachverhaltes bei der Traiskirchner Polizeiinspektion.



"Wenn tatsächlich jemand hier Giftköder ausgelegt hat, ist das nicht nur für Hunde sondern natürlich auch für Wildtiere sehr gefährlich." Bis jetzt haben sich keine Giftköder gefunden, doch in dem Gebiet ist die Vegetation teilweise sehr dicht, sodass eine Gefahr nicht auszuschließen ist. Hundebesitzer werden zur Vorsicht gemahnt.