Aufputz für Weltcup-Spektakel auf dem Semmering

Jubiläum – Bereits zum zehnten Mal gehen heuer auf dem Zauberberg die Weltcup-Skirennen der Damen über die Bühne. Am 28. und 29. Dezember stehen der traditionelle Riesentorlauf sowie der Nachtslalom auf dem Programm. Rechtzeitig zum zehnjährigen Jubiläum gibt es sowohl für die Besucher als auch für die Läuferinnen einige Neuerungen. „Um den Anforderungen des Weltcups gerecht zu werden, wurde die Piste im Zielhang umgebaut“, erklärt der Organisationschef des WSV Semmering, Franz Steiner. Die Panoramapiste wurde deutlich verbreitert und die Rodelstrecke in den Wald versetzt. Somit bleibt mehr Platz für zusätzliche Zuschauerbereiche sowie für eine zweite Videowall. Die notwendigen Investitionen wurden vom Sportland NÖ entsprechend gefördert. Landesrätin Petra Bohuslav war am Montag bei der Streckenbegehung mit FIS-Renndirektor Atle Skaardal live dabei.