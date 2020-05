Aufmerksamer Passant verhinderte größeren Brand

Krems/Stein - Rauch, der aus dem Dachboden eines Hauses in Krems/Stein aufstieg, fiel einem Passanten Sonntag Nachmittag auf. Er schlug Alarm und trug so dazu bei, dass die Feuerwehr einen kleinen Brand schnell löschen konnte.

Das Gebäude steht derzeit wegen Renovierungsarbeiten leer. Im Dachbereich waren am Sonntag Flämmarbeiten durchgeführt worden. Am Nachmittag dürfte ein Glimmbrand entstanden sein, der zum Glück bemerkt wurde. Die Feuerwehr musste ein Vorhängeschloss zerstören, um zum Brandherd zu gelangen. Der Rauch machte den Einsatz von schwerem Atemschutz nötig. Helfer mussten zwei Gasflaschen bergen, die in den Flammen standen. Der Brand selber war dann schnell gelöscht. Zehn Quadratmeter Dachfläche wurden beschädigt. Der Schaden sei relativ gering geblieben und vermutlich durch eine Versicherung gedeckt, sagt Hausbesitzer Hassan H.