Auf der Couch ins Museum: Niederösterreichs Museen haben Bestand digitalisiert

Im Museum Orth drehen sich die Ausstellungen um die Geschichte der Fischerei und das Alltagsleben. Auch aktuelle Themen wie die Vermüllung der Donau werden aufgegriffen. Der Museumsverein hat etwa die Ausstellung „Angeschwemmt“ kuratiert. Zu sehen sind darin Funde von Stahlhelmen aus dem Krieg bis hin zu Kleidung und einer Gummipuppe.

Dem Alltag widmen sich zahlreiche der NÖ Museen. Was den gezeigten Gegenständen historischen Wert verleiht, sind die Geschichten dahinter. So sind im Südmährischen Heimatmuseum Thayaland, das sich mit der Geschichte der Region auseinandersetzt, viele Besitztümer Vertriebener ausgestellt. Im 1. Österreichischen Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla erfährt man wiederum etwas über das Leben Anfang des 20. Jahrhunderts, auch am Beispiel mehrerer Familien, die im Ort gelebt haben. Ab 1. Mai wird die Ausstellung „Wehrmachtssoldaten & Rotarmisten: 80 Jahre Kriegsende“ gezeigt.

Kurioses wie alte Verbotsschilder gibt es im Geschichtlichen Museum der Stadt St. Valentin zu sehen. Dort dreht sich die Ausstellung bis Mitte April übrigens noch rund ums Bügeleisen, ab Herbst steht das Jahr 1955 im Fokus. Im Krahuletz-Museum in Eggenburg wiederum, das ab 1. April öffnet, darf das Skelett einer Seekuh aus dem subtropischen Eggenburger Meer bewundert werden.

Im Rahmen des 28. Niederösterreichischen Museumstags, der heute in Retz stattfindet, beschäftigen sich Ehrenamtlichen hinter den heimischen Sammlungen mit den Museen der Zukunft, um künftig noch besser mit den Besuchern in Austausch treten zu können. Im Museumsfrühling im Mai warten auf Interessierte zahlreiche Ausstellungen und Spezialprogramme.