Arzt baut Haus aus alten Grabsteinen

Eigentlich wollte der Arzt ein "ganz normales Haus" für eine Praxis in der Franz Wirrer von Rettenbach-Straße in Korneuburg bauen. Der zugesagte Kassenvertrag platzte. Das Grundstück war aber schon da und so begann Pusch zu bauen. Zu dem außergewöhnlichen Baustil kam der Mediziner wie die Jungfrau zum Kind. Die alte Rudolfsstiftung in Wien wurde abgerissen. Pusch: "Ich habe versucht, das zu verhindern. Die Säulenhalle war so eindrucksvoll." Der Abriss des Spitals war nicht abzuwenden, stattdessen kaufte er Säulen und Marmor auf.



Schon der Bau des Kellers war eine Lebensaufgabe. "Es wurde tief gebaggert", erinnert sich ein Nachbar. Dazwischen gab es immer wieder Baustopps, denn die Behörde war mit den eigenwilligen Gestaltungsplänen des Kinderarztes nicht immer zufrieden. Und 1989 fühlte sich der Arzt, der familiäre Wurzeln in Berlin hat, der deutschen Wiedervereinigung verpflichtet. "Ich habe Hunderttausende Flugzettel drucken lassen und die ersten Demos in Leipzig organisiert", sagt der rüstige Endsechziger. Die Mauer fiel schneller als erwartet und Pusch blieb auf den Stimmzetteln und einem Berg Schulden sitzen.