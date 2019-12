Arnautovic und Co. helfen beim Kicken für den guten Zweck

Bereits zum zwölften Mal veranstaltet der Hobbyfußballverein „ Poker Juniors“ aus Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) am

22. Dezember sein Christkindl-Benefizturnier in Krumbach. Die über 60 Spieler im Verein zwischen 19 und 70 Jahren haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Fußballkünsten Menschen in Not zu helfen. 2008 ging das erste Charity-Turnier mit einem Erlös von rund 2.700 Euro über die Bühne.

Namhafte Unterstützer

Seit damals ist nicht nur der Verein und der Spendenerlös gewachsen, sondern auch die Popularität des Turniers. Namhafte Unterstützer wie Marko Arnautovic, Fritz Strobl, Andreas Goldberger, Herbert Prohaska und Aleksandar Dragovic spenden ihre Trikots, Schuhe oder auch ihre Zeit, um den Spendenerlös nach oben zu treiben. „Bis jetzt haben wir für regionale soziale Einrichtungen und bedürftige Privatpersonen gespendet“, erzählt Obmann Günther Tanzler.