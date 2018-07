Arbeitszeit: Vereinzelte Zugausfälle in Niederösterreich

Die Betriebsversammlungen bei den ÖBB am Montag in der Früh haben in Niederösterreich vereinzelte Zugausfälle zur Folge gehabt. Bundesbahnen-Sprecherin Juliane Pamme bezeichnete die Lage auf dem Hauptbahnhof in St. Pölten vorerst als "sehr ruhig". "Gravierende Einschränkungen" gab es ihren Angaben zufolge in den Ballungszentren Wien und Graz.

Es sei "bisher nichts anders als sonst", teilte Pamme kurz nach Beginn der von 6.00 bis 9.00 Uhr angesetzten Betriebsversammlungen auf Anfrage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter über die Auswirkungen der geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz.

Die Sprecherin berichtete u.a., dass ein REX aus St. Pölten nach Scheibbs nicht verkehrt sei. Bis 9.00 Uhr fielen nach ihren Angaben auf der Strecke Salzburg - Wien zudem alle "langsamen" RJ-Verbindungen (jene mit Stopps nicht nur in den Landeshauptstädten, Anm.) aus.

Am Bahnhof in Hollabrunn ist es um kurz vor 8 Uhr ruhig. Die meisten Pendler sind mit dem Regionalzug um 7.45 Uhr nach Wien gefahren. Für die Menschen die mit der S-Bahn fahren müssen, um ihr Ziel zu erreichen, bleibt nur das Abwarten. Eine Stunde später soll wieder ein Zug fahren.

Vereinzelt gibt es aber doch gestrandete Pendler am Bahnhof. Eine Dame, die gerade in die Arbeit fahren wollte, ist verärgert: „Ich finde das ist wirklich eine Frechheit. Ich mag die Bahn und ich verstehe auch, dass sie eine Betriebsversammlung machen. Aber dann müssen sie auch kommunizieren, welche Züge ausfallen. So stehe ich jetzt da und muss eine Stunde warten.“

Ein weiterer Pendler der vor der Anzeigetafel steht und über Optionen nachdenkt, ist ebenfalls ungehalten ob der Maßnahme: „Ich habe keine andere Möglichkeit, als mit dem Zug in die Arbeit zu fahren. Dementsprechende ärgert mich das. Es gab nur die Information, dass es eine Betriebsversammlung gibt aber kein Mensch wusste, welcher Zug ausfällt.“