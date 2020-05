Apropos Pferd feiert Jubiläum

Von 6. bis 9. Oktober gibt es in der Arena Nova in Wr. Neustadt die Apropos Pferd Messe. 210 Fachaussteller aus 12 Nationen bieten alles, was das Pferde- und Menschenherz begehrt. Aber auch zahlreiche internationale Wettkämpfe stehen an vier Tagen auf dem Programm.



Das internationale Springturnier CSI***, ist wie jedes Jahr wieder mit mehr als 140.000 Euro dotiert und zeigt Spitzenreiter aus dem Inn- und Ausland. Die österreichische Spitzenelite wird wieder von Hugo Simon angeführt. Reiter aus Deutschland, Ungarn, den Niederlanden und der Schweiz werden teilnehmen. Vier aus Vorqualifikationen hervorgegangene Spitzenreiter werden sich im Finale der Campagnereiter-Trophy - Dressurreiten für Jedermann, bei der Messe behaupten. Denn hier werden die Reiter und nicht die Pferde bewertet. Damit es nicht zur einfach wird, müssen die Reiter auch die Pferde wechseln und haben nur zehn Minuten Eingewöhnungszeit. Sieger wird der Reiter mit dem besten Einfühlungsvermögen sowie der größten Flexibilität.



Bei den österreichischen Meisterschaften im Horseball geht es actionreich zu. Ähnlich dem Basketball, gilt es Körbe zu erzielen. Die drei besten Mannschaften werden in der Arena Nova um den Sieg kämpfen. Auch bei der internationalen 4-Spänner-Trophy geht richtig die Post ab.

Showtime ist in der Arena beim Reitausbildungszug der Theresianischen Militärakademie und ihrer Springquadrille. Westernflair bringen Helmut und Dennis Schulz und ihr Team in die Arena. Aber auch Apassionata-Star Evelyn Karrer mit ihrem Friesen wird dabei sein. Außerdem gibt es Zucht- und Verkaufspräsentationen. Kinder können beim Schnupperreiten den Pferden ganz nah sein.



INFO: Apropos Pferd, 6. bis 9. Oktober, Arena Nova, Wr. Neustadt, 9 bis 19 Uhr. Tickets: 16 Euro (Erwachsene),14 Euro Studenten und Uniformierte, Kinder (6 bis 15 Jahre) 8 Euro. Donnerstag Familientag (Erwachsene 10 Euro und Kinder bis 15 Jahre 1 Euro). Gesamtes Programm unter: www.arenanova.com