Antrieb aus Muskelkraft: Tullner baut Karusselle aus Fundgegenständen

Ökotainment

Hinter diesem Begriff steht der er Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in der Unterhaltungsbranche, denn die meisten Vergnügungsparks werden mit viel Energie betrieben. „Das muss nicht sein“, sagt Novak und ergänzt: „Menschen sind ein wunderbarer Motor.“ Das Karussell der Fundgegenstände wird mit Fahrrädern betrieben.

Stefan Novak erzählt, dass es etwas gebraucht habe, bis die Leute das angenommen haben. Anfangs waren sie skeptisch: „Wie, ich soll da selbst treten?“, haben einige überrascht gefragt. „Mittlerweile verstehen sie es und haben viel Freude dabei.“, sagt er. Auch das Beobachten der radelnden Eltern mit den Kindern, die im Kreis fahren, gehöre zum Karussell-Erlebnis dazu: „Ältere Menschen oder ausländische Touristen stehen oft staunend daneben, weil sie so etwas noch nicht gesehen haben.“, so Novak.

Neben den Karussellen vermietet Stefan Novak auch eine Draisinen-Bahn und diverse Fahrrad-Kuriositäten. Aktuell arbeitet er an einem Kettenkarussell. Noch bis zum 10. April kann man eines von Novaks Karussellen am Ostermarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien sehen. Mehr auf: mowetz.at.

Von Alina Groer