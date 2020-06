Antike Figur aus Kirche gestohlen

Bezirke Lilienfeld,Tulln – Böse Überraschung für den Geistlichen der Pfarrkirche Türnitz im Bezirk Lilienfeld. Unbekannte stahlen am vergangenen Freitag eine kleine antike Figur aus der Kirche. Die Täter konnten unerkannt verschwinden, der Schaden steht noch nicht fest.

Kriminelle Banden zogen am Wochenende auch durch den Bezirk Tulln. In Sitzenberg zwängten Einbrecher ein Fenster eines Gastlokals auf und stahlen Tausend Euro Bargeld. In Hankenfeld war ein Wohnhaus ihr Ziel, wo sie 2500 Euro Bargeld und einen Laptop erbeuteten. In Langenrohr schließlich verschwand ein Audi A 6, Baujahr 2005. Ob der Autodiebstahl mit den Einbrüchen zusammenhängt, ist noch unklar.