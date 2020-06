Anrainer formieren sich gegen Baupläne von Schlumberger

Bad Vöslau – Verlagert Schlumberger seine Produktion ins so genannte Bad Vöslauer „Goldeck“? Diese Frage treibt Anrainer auf die Barrikaden. Wie berichtet, hat der traditionsreiche Sekthersteller Absichten, seinen bisherigen Standort am Rande der Kurstadt auszubauen. Anrainer fürchten um Lebensqualität durch Lkw-Lärm, Staub und Parkplatznot in den Gassen rund um das Betriebsgelände. Nun haben sie sich formiert und einen Verein unter dem Namen „Lebensraum Vöslau“ gegründet.

„Wir sind entschlossen, den Lebensraum am Goldeck zu erhalten und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die geplante Betriebserweiterung zu kämpfen“, sagt Ulrike Falkner. Unter www.voeslau.org gibt es ab sofort Infos rund um die Aktivitäten, für September ist eine Infoveranstaltung geplant.

Unterdessen ist ein für heute angesetztes Treffen mit Schlumberger-Vertretern in den Oktober verschoben worden, bestätigt Bürgermeister Christoph Prinz. „Dann können Anrainer-Vertreter gerne teilnehmen. Wir möchten zeigen, dass es in der Sache keine Geheimnisse gibt. Klar ist: Bis heute gibt es keine fixen Pläne.“