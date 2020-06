Anmeldestart für Junge Uni Waldviertel

Raabs/Thaya – Schon ab 16. April können sich interessierte Jugendliche für die 4. Grenz überschreitende „Junge Uni Waldviertel“ in Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen, anmelden. Von 6. bis 10. August dürfen Elf- bis 14-Jährige eine ganze Woche lang Uniluft schnuppern, in Vorlesungen Wissen aufsaugen und in Workshops selbst forschen. Der Themenschwerpunkt lautet heuer „Unsere Erde – unsere Verantwortung“. Weitere Informationen im Internet unter: www.jungeuni-waldviertel.at