Angst nach Schuss auf Schüler: „Wollen Sicherheit vermitteln“

Ein Aspekt, der bei der Krisenintervention oft vergessen wird: Betroffene würden manchmal erst Tage später Hilfe brauchen. Hier setzt das Kriseninterventionszentrum Wien an. Neben der Akutversorgung nach traumatischen Erlebnissen ist das Team des stellvertretenden Geschäftsführers Thomas Kapitany aber auch oft erst einige Tage danach im Einsatz: „Klienten können sich bei uns kostenlos einen Termin ausmachen oder sogar per Telefon oder neuerdings auch per eMail Hilfe bekommen.“

Letzteres ist vor allem bei Männern sehr beliebt, wie Kapitany erklärt. Denn das vermeintlich stärkere Geschlecht hat oft große Probleme, über Emotionen zu sprechen, weiß der Experte: „Damit wir auch Männern helfen können, brauchen wir ein System, welches eine niedrige Hemmschwelle hat. Und da hat sich der Kontakt per eMail als besonders hilfreich erwiesen.“