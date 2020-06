Angeblicher Auto-Vermittler verschwand mit dem Geld

Hollabrunn – Der 44-jährige Slowake konnte es nicht lassen: Trotz einschlägiger Vorstrafen wollte er sich mit krummen Touren Geld verschaffen. Er kontaktierte eine Landsfrau, die im Internet gerade auf Autosuche war und bot seine Hilfe an – er können einen Wagen zum Superpreis vermitteln.

Gemeinsam fuhren die Slowaken zu einem Autohaus in Hollabrunn um sich ein Fahrzeug anzusehen. Der Slowake bot der Frau das Fahrzeug zu einem überaus günstigen Preis an. Der Haken: Die Frau müsste vorher mit ihm nach Wien fahren. Nur dort könne er das Fahrzeug angeblich anmelden. Und vorab musste die slowakische Rezeptionistin noch 2000 Euro bezahlen. In Wien tauchte der Mann dann unter.

Den Trick wollte der Beschuldigte auch bei einem weiteren Landsmann anwenden. Vor der Übergabe des Geldes in Wolfsthal wurde er von der Polizei verhaftet.

Der arbeitslose Mann wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.